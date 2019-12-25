日韓領導人周二在睽違15個月後首度展開雙邊會談，日本首相安倍晉三當場要求南韓總統文在寅採取行動解決兩國之爭，顯示儘管兩國間的氣氛雖有所改善，但棘手的問題仍然存在。

安倍與文在寅在中國舉辦的中日韓三國峰會場邊會面，兩人強調在經歷了數十年來兩國間最緊張的時期後，必須改善雙邊關係。安倍在記者會上表示，南韓應該負起責任，並提出解決問題的辦法，「我要求南韓採取行動，讓日韓關係回復到正常狀態」。南韓總統發言人表示，儘管在歷史和貿易方面仍存在歧見，但安倍與文在寅都同意更常會面，透過對話化解分歧。

南韓最高法院去年裁定日本公司必須補償二戰殖民時期被強制徵用的一些韓國勞工，但日本主張1965年所訂立的條約已經解決此案，南韓法院的判決違反國際法，隨後日本對出口南韓用於晶片、顯示器的高科技材料祭出限制措施，使兩國之間的對立急速加劇。

(時報資訊)