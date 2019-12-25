「感謝讓夢想成真」，台中市1名綽號「阿剛」的街舞老師將帶領選手，參加2020年BOTY國際大賽，但台灣資格賽苦無經費贊助迫停辦，國民黨台中市立委第五選區候選人沈智慧從中協助募款，28日將在花蓮舉行全台街舞大賽；25日「阿剛」致贈「台中街舞」影片給沈智慧，預祝高票連任成功。

街舞老師阿剛說，若沒有「智慧姐」奔走協助募款，2020肯定出不了國門，參加BOTY國際大賽，街舞社團成員為感謝「智慧姐」，在台中街頭跳了1段街舞，錄製成影片行銷台中市，也送給「智慧姐」，祝福她高票當選，繼續為民服務。

原本以為在台灣多年努力一下子付諸流水，年輕街舞選手就要失去站上國際舞台的機會，當時很傷心；阿剛指出，「智慧姐」親切熱心，知道這件事後，協助幫忙找到花蓮縣政府等好幾個單位贊助，讓12月28日台灣區BOTY資格賽能在花蓮順利舉行。

據了解，來自台中大坑的街舞老師「阿剛」，在亞洲霹靂舞界享有名氣，其舞團分布在全國各地多所高中、大學的街舞社。阿剛說，BOTY世界街舞大賽，是極具權威的國際街舞運動盛事，國際奧會宣布街舞將是2024年巴黎夏季奧運的比賽項目，而BOTY被視為「街舞界的奧林匹克大賽」。

(中時 )