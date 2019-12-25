中租-KY（5871）公布2019年11月自結合併營收創53.28億元新高，月增4.05％、年增19.63％，刷新歷史新高。歸屬母公司稅後淨利13.76億元，月增2.36％、年增達23.37％，改寫歷史次高，每股盈餘1.03元，優於10月1.01元及去年同期0.87元。

累計中租1～11月自結合併營收532.04億元，年增16.05％。歸屬母公司稅後淨利142億元，年增15.69％，每股盈餘10.69元，優於去年同期9.52元，營收、獲利、每股盈餘均已超過去年全年、提前改寫歷史新高。

中租表示，受惠應收帳款逐月穩定增加，帶動今年前11月營收維持雙位數成長，配合整體成本費用率及資本品質持穩，帶動整體獲利同步雙位數成長。以地區來看，前11月台灣、中國大陸及東協地區獲利，分別年增10％、15％及22％。

中租先前法說時表示，受惠放款成長動能持穩、資產品質維持良好水準，今年營收及獲利受手續費收入認列原則影響逐漸減少。先前目標今年中國大陸放款成長約20％、東協成長逾20％、台灣長期維持成長10～15%，目前看來若加計太陽能業務，台灣成長動能應可超標。

中租董事長陳鳳龍先前指出，集團運用數位科技，朝數位優化、數位科學運用、數位產品3方向推動數位轉型，成為提供整體業務雙位數成長的動力之一。明年將推出「應收帳款融資平台－支票通」，持續滿足客戶多元需求。

(時報資訊)