蔡英文總統今出席總統電視政見發表會後受訪表示，今天三輪發言講台灣經濟發展、能源政策、司法改革，這些都聚焦台灣現階段問題，反觀對手韓國瑜聽來聽去只有成立特偵組一個政見，當初特偵組被廢掉是涉入政爭，並非查貪汙，韓市長混淆是聽不可取。至於韓國瑜不敢提對台灣危害的國家，蔡英文說，很難理解為什麼對中國講任何負面批評的話，韓都有那麼大質疑，在韓身上看不到領導人特質。

蔡英文表示，韓國瑜唯一政見成立特偵組，當初是因為總統跟國會議長政爭，特偵組存廢被質疑，立法院決定廢掉，特偵組廢除是涉入政爭，不是查貪汙被肺，韓市長混淆特偵組被廢掉原因不可取，所有檢察官都要偵查貪汙，重大犯罪也都會盡心盡力處理。

韓國瑜面對哪個國家對台灣產生威脅不願回答，蔡英文說，很難理解為什麼對中國任何批評負面的話，韓都有那麼大遲疑，當總統該講的不敢講，如何表達人民關切的事情，從韓市長身上看不到領導人特質。

此外，藍營近期猛打楊蕙如網軍案，新黨不分區提名人邱毅昨拿出民進黨與南風整合行銷公司合約，咬定是民進黨操控網軍的證據。對此，蔡英文說，網軍議題已經炒一陣子，相關單位都提出澄清。蔡英文強調，邱毅講的話大家還相信嗎？「上次都有他跟我道歉的錄音帶出現，不用太相信他講的話。」

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(中時 )