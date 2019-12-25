每逢大選扮演關鍵角色的「阿嬤」又來了！民進黨主席卓榮泰25日輔選北市立委候選人謝佩芬、吳怡農、許淑華，他在受訪時自爆，早上陪謝佩芬在大安區成功市場拜票時，碰到一名阿嬤告訴他「民進黨不要太輕鬆，有很多人會擔心，不要讓人擔心！」這句話他雖聽了很多，但也深深警惕，會戰戰兢兢、不敢犯錯，不放棄任何選區。

卓榮泰表示，北市8位立委候選人備受全國矚目，雖然現任立委有優勢，但新人也很強勢，中山、北松山兩強對決，但大家開始注意到吳怡農在行政、國安、金融實務的經驗，可透過政策討論來被選民做最嚴格檢驗，今天下午來到松山民生社區，這裡是選民素質及要求都最高的社區，吳敢把競總放這，而30年前自己也把競總放這，是面臨最高挑戰的表現，若吳勝利，也是台灣民主的大勝利。

媒體詢問，民進黨在北市是否「坐3望4搶5」？卓說，北市8席選將都非常努力，他8位都會跑，沒有對不同選區就有不同感覺，只有2條路走「優勢區強守固本，激戰區強攻取勝」，採同時並行，全台73個選區都一樣。

針對前立委沈富雄指出，國民黨正在萎縮，藍委蔣萬安、柯志恩、李彥秀均應採「分裂投票」，卓表示，沈經常有獨特的觀察與看法，他認為一個黨要團結在一起，一個黨需榮辱與共，對人民要共同負責任，若選擇跳船，並非好方法，應該選擇要黨振興起來，有錯誤就要改變，要跟人民接近對話；若選擇跳船，維繫自己政治命脈，這個黨會萎縮，黨若不改正，就有更多人會來取代黨。

卓榮泰也提到，關於總統選戰，民進黨也不容一絲一毫的大意，各種調查雖穩定，但並非樂觀，他早上在大安區成功市場，碰到一個阿嬤跟他說「不要太輕鬆，有很多人擔心，不要讓人擔心！」這話他聽很多、也深深警惕，民進黨戰戰兢兢、不敢犯錯，立委更困難，所以沒有放棄任何一個選區，都要爭取勝利。

吳怡農則是因為喉嚨聲帶損傷，聲音沙啞，看完病後僅能簡單說「非常期待勝利，也謝謝卓主席！」

(中時 )