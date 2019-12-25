促轉會表示，該會進行陳文成命案的重新調查，在國安局發現新的檔案，不少資料為首度出土。同時在府院協助下，加上《政治檔案條例》完成立法，原本列為「永久保密」的檔案已在上個月完成解密，對於釐清案情有一定程度的幫助。惟檔案雖已解密，但國安局依《政治檔案條例》第8條第2項、第4項之規定，認為相關檔案「有嚴重影響國家安全或對外關係之虞」，應於檔案屆滿50年後方能提供外界閱覽。

陳文成是在1981年7月2日遭到警總約談，隔（3）日即被人發現陳屍於台大校園，促轉會根據最新的檔案發現，案發當年9月21日，陳文成在美任教的卡內基美隆大學統計系主任狄格魯特教授與法醫魏契來台重新檢視陳文成的屍體，隔日兩人參加一場由警總總司令汪敬煦主持的餐會，席間警總人員曾播放一段據稱是約談最後15至20分鐘的錄音給兩人聽。兩人返美後，狄格魯特於10月間提出一份報告，除列入其對陳文成死因的看法之外，也對中華民國政府提出幾點建議。

促轉會指出，在新解密的檔案中，留存國安局針對這份報告所提的研析意見公文，當中就狄格魯特建議「警總約談錄音刪除涉及他人及敏感部份，安排家屬聆聽」乙節，認為可藉此「安撫家屬」，在公文上可清楚看到國安局長官「後協調警總辦理」的批示，稍後承辦人並註記已協調警總保安處人員負責。這是錄音帶最後一次現身於公文書的紀錄，到後來1994年監察院重啟調查時，已經找不到完整原始錄音帶了。

促轉會表示將在國安局這批新解密檔案的基礎上，配合訪談證人等其他調查方法，完成陳文成命案調查報告。

(中時 )