▲陳綢阿嬤與暨大附中師長們致贈芹菜、蔥、蒜、糖果，象徵「勤勞、聰明、會算、有成果」，為考生們加油集氣。（楊樹煌攝）

▲陳綢阿嬤期勉所有同學「用心準備，常懷感恩心，安心

暨大附中為替高三考生加油集氣，特別舉辦祈福活動，埔里阿嬤陳綢師父特趕來敲響「智慧鑼」，為考生祝福，附中也特別準備包子、狀元糕、粽子、青椒，象徵「包高中」；期透過一連串的祝福儀式，讓考生都能順利如願。

祈福活動首由陳綢阿嬤敲響「智慧鑼」，期許所有同學「用心準備，常懷感恩心，安心考試」，實現自己願望。阿嬤也帶領高三導師陳浩程等朗誦祭文，並向至聖先師孔子祭拜，期望所有同學能開智慧，穩定心靈，考試成功。同時阿嬤並致贈所有考生粽子，期盼所有考生都能順利包中。

在祈福活動中，每位考生也都在祈福卡上寫下自己的心願，並用力敲擊「智慧鑼」，再把卡片掛於「心願版」上，祈求保佑實現願望。

附中校長張正彥表示，很感謝阿嬤多年以來對學子的關心與照顧，更感激所有到場的高三導師及學務、教務、總務處的師長們，共同對考生的祝福與鼓勵，對高三同學非常受用。同時，敲響每個人的智慧鑼，代表「智慧開，考運到」，讓大家在面對人生重大的考試，有更多更大的支持力量。

(中時 )