挪威皇家海軍最新的補給艦莫德號(KNM Maud)，才在五月正式服役，然而最近卻爆出安全不合格，缺失甚多，已被禁止出港航行，直到問題改善為止。

造價22億挪威克朗（74億新台幣）莫德號油彈補給艦，全長183公尺，排水量27500噸，KNM Maud，是挪威有史以來最大的海軍船艦，它是由韓國大宇工業-海洋造船公司所委托建造，除了負責主要的海上運補，也擔任救援的工作，它有一座完整的醫療中心，包括1間手術室、44張病床，同時可以容納兩架大型直升機的機庫。

今年5月，莫德號剛剛進行成軍典禮，當時，挪威海軍參謀長威姆伯堡(ØysteinWemberg)很高興的表示：「對於海軍，乃至整個挪威全國而言，這都是美好而又歡樂的一天。」

KNM Maud overtatt av Norge

但是，就在正式服役後不久，風險評估公司DNV GL卻指出，該艦有有許多設計問題、安全缺陷，完全不建議航行，他們所列的問題包括「艙門過於沉重，對船員構成危險」、「船上沒有適當的照明，船員有時必須在黑暗中摸索」、「手術室的製氧機可能會造成嚴重火災隱患」。消息一出，莫德號已接接到禁止航行令，必須在2020年第二季度前完成改善。

挪威媒體稱，這是挪威海軍既英格斯塔德號（Helge Ingstad）沉沒事件之後，第二件軍艦重大醜聞。

報導稱，DNV GL是一家挪威的品質認證公司，該公司以前稱為Det Norske Veritas，負責的業務就是風險/安全調查。11月11日，檢查員視察了該艦，並與水手、艦長、工程師和其他幾名官員進行了交談。

報告指出，軍艦的安全尚未得到充分保障，裡頭的工程師每天都要忙碌著大量的維修工作，這些人累到一天只能睡一個小時，而軍艦仍然毛病不斷。

挪威工業工會負責人戈爾維爾-達赫爾(Gørvell-Dahll)說：「莫德號的問題可能在韓國大宇造船廠時，就已經種下了原因，這個船廠曾經一度破產，延誤了與海洋工程公司的船塢停留了兩年。」

大宇造船原本已經破產，之後在韓國政府的大規模救援幫助下倖存，由現代重工併購，業務保持不變才算悻存下來。在莫德號建造其間，曾遭受了兩次重大事故，導致3名工人喪生，數人受傷。

國防部長法蘭克·巴克-詹森（Frank Bakke-Jensen）說，莫德號正處於測試階段，目的就是檢測船上的問題，因此這份報告可以使改善工作盡快開始。

莫德號的建造計畫是在2002年啟動的，後來挑中了世界第二大造船廠韓國大宇造船與海洋工程公司，於2013年完成建造合約。然而簽約不久，大宇就遇到了重大的財務問題。

莫德號於2017年12月試航，當時軍艦的主要機械裝置發生了故障。

今年2月，莫德號離開韓國造船廠，開始前往挪威，這是第一艘橫越太平洋的挪威海軍艦。由於挪威與韓國相距遙遠，因此艦上準備了相當充足的燃料，足以繞地球航行三圈。

挪威有志向北約部隊作出貢獻，因此莫德號相當重要，有了夠好的補給艦，才能提供驅逐艦這樣子的一線作戰軍艦有充足的資源。

莫德號之名，是挪威在二戰期間的國王哈康七世(Haakon VII)的王后，原名莫德·夏洛特·瑪麗·維多利亞(Maud Charlotte Mary Victoria)，她是英國國王愛德華七世(Edward VII)的小女兒，二戰期間的英國國王喬治6世(George VI)是她的姪子。即使嫁到挪威，莫德王后仍然每年都會回英國看看，1938年10月，她訪問英國(回娘家)期間感覺身體不適而住院，結果同年12月死在英國，享年68歲。英國以皇家橡樹號戰艦（HMS Royal Oak）將遺體送回挪威安葬。

(中時電子報)