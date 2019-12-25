蔡姓男子吸毒後高速逆向駕駛撞死將結婚的1對準新人，二審判刑6年6月，引發各界對毒駕的關注。法務部長蔡清祥25日說，法務部對毒駕及酒駕都是「零容忍」，尤其毒品本來就不應該存在，吸毒後去開車更是不能容許，目前毒駕不像酒駕有處罰標準值，對於毒駕相關法令以及處罰標準是否合乎時宜，法務部都願意虛心檢討。

此外，蔡清祥也針對有民代表示政府修法「吃毒品無罪」一事，再度重申法務部對吸毒是「零容忍」，修法是將持有三、四級毒品刑事處罰的數量，由20公克下降為5公克，修法是嚴懲，絕非外傳的「吃毒無罪」。

檢察司主任檢察官林映姿說，現行酒駕的檢驗方式包括採血、呼氣，檢驗是否毒駕則是採血與採尿；酒駕處罰無論刑事或行政罰都有一定標準，但列管毒品有上百種，建立毒駕處罰標準有難度，但吸毒不但有行政罰，也有刑事處罰，呼籲民眾毒駕害人害己，切勿以身試法。

法務部說，毒駕的刑罰規定，最重可判刑2年，因毒駕致人於死者，可判3年至10年有期徒刑，今年再修法為5年內再犯因而致人於死者，最重可判處無期徒刑。

(中時 )