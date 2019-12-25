今天（25日）是一年一度的聖誕節，許多藝人從昨晚就曬過平安夜照、今天分享過聖誕節照，網上散發濃濃的過節氣氛，女神張鈞甯稍早也曬照慶祝，感性發文：「暖心、平安！🎅🎄」，不過卻有不少網友驚訝以為她抱的是寶寶。

照片中，張鈞甯身穿紅色上衣、頭戴聖誕帽，她手抱Q版聖誕老人，整體相當應景，美照被狂讚，不過卻有網友以為張鈞甯手抱寶寶，紛紛留言「以為是寶寶，嚇我一跳」、「差點以為甯姐抱了個孩子」、「乍看以為是抱了一個小寶寶」，在留言串引發討論。

張鈞甯微博全文。（圖／取材自張鈞甯微博）

(中時電子報)