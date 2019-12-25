新竹縣安興國小活動中心即將落成，未來將有可容納500人的藝術展演空間，及多功能活動空間，提供學生更多元、優質的場域。（莊旻靜攝）

東興國中活動中心即將落成，透過洞窗設計，可讓學生從不同角度看校園。（莊旻靜攝）

東興國中活動中心即將落成，透過洞窗設計，可讓學生從不同角度看校園。（莊旻靜攝）

新竹縣安興國小、東興國中2期活動中心工程，均將落成，新竹縣長楊文科日前前往會勘，進度均逾9成，預計於109學年度完工，提供學生更良好活動、學習環境。其中安興國小活動中心為縣內空間最大，東興國中的活動中心則有洞窗設計，巧妙融合東方園林風格，各有特色。

安興國小校長齊宗豫表示，由於新竹縣文化局演藝廳場地熱門，往往要一年前預定，因此校內活動中心規畫3、4樓挑高8米、可容納500人的階梯座位的藝術展演空間，未來可作為竹北地區學校藝術展演場所。另外，活動中心1、2樓則是挑高球場及禮堂，可容納1800人。

東興國中校長謝鳳香指出，該校活動中心則延續一期校舍黃金級綠建築規格，採取節能保水省碳方式，除了活動中心外，也設有合、多元、桌球及活力教室等專科教室。建築師王騰表示，建築以現代風格，融入東方園林設計，在斜坡走道上，可以透過洞窗，看到不同風情。

教育處國教科長吳靜怡表示，2所新設校活動中心興建工程由工務處主辦，目前進度都超過9成，比預期進度快，2工程經費達3億1612萬元，楊文科與教育處長劉明超、工務處副處長江良淵前往視察，此外縣內目前還有剛完工驗收的上館國小活動中心、興建中的仁愛國中活動中心，以及規畫中光明國小活動中心，文小一、文中六設校暨活動中心案則在進行建築師遴選。

(中時 )