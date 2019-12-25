中租-KY(5871)今日公告2019年11月自結合併稅後純益為新台幣13.8億元，較去年同期成長23%，累計前11月合併稅後純益為新台幣142億元，年增16%，累計每股稅後純益(EPS)為10.69元，已賺逾一個股本，若與前月相較，合併獲利月增3%。

今年整體獲利維持成長，主要係應收款淨額逐月穩定累積，帶動累計營業收入成長16%，且整體成本費用率及資產品質維持，若分地區別來看，台灣地區、中國大陸地區及東協地區累計1~11月獲利，分別較去年同期成長10%、15%及22%。

(工商 )