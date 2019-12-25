針對國民黨總統候選人韓國瑜批評，台灣無法加入RCEP、CPTPP，被國際經濟局勢邊緣化等問題，總統蔡英文今日在第二場電視政見發表會中反擊：「中國不斷的阻撓我們參加國際社會，我想韓市長也都很清楚，就算接受了所謂的九二共識，中國也不會住手，所以就這件事情我們不要太天真以對。」

蔡英文強調，台灣尋求CPTPP的努力，從來沒有停止過，相信以台灣經濟自由化的程度，台灣是有機會參加CPTPP第二輪的談判。蔡英文指出，韓國瑜不斷的說，沒有參與這些區域經濟整合，所以就沒有辦法享受關稅的優惠，因此沒有未來。她要告訴韓市長，這件事是錯的，最台灣出口獨立的是資通訊產品，這是因?台灣是WTO的會員，也簽署了ITA資訊科技協定，所以相關的資通訊產品都免關稅。

蔡英文舉例，台灣對RCEP國家出口有7成以上免關稅，CPTPP國家有8成以上也是免關稅，作為一個總統候選人，應該要有這樣的基本認知。再加上台灣仍然和幾個國家有FTA，因此台灣出口總值6成是免關稅的。

她認為，因為政治因素，台灣一時沒辦法加入區域的經濟整合，簽署FTA，當然是一種遺憾。但這不是世界末日，全力突圍才是關鍵。在美中貿易的衝突當中，台灣的表現，比簽了許多FTA的國家，表現還更好，可以看出台灣經濟的韌性。

蔡英文回酸：「你居然把台灣和北韓相比，真是一個非常錯誤的類比。」

蔡英文重申，台灣經濟的韌性，不是因為運氣好，而是因為這幾年，政府在變動的局勢中，抓住了對的方向。為了讓台灣的經濟走向世界，未來還要做很多努力。第一，要持續強化台灣和其他國家的經貿關係連結。台灣和新南向國家中最大經濟體：印度和越南，最近都簽署新版投資保障協定（BIA）。未來，台灣會和更多的國家簽署類似的協定。最近美國眾議院有高達161位眾議員，致函美國貿易代表，呼籲啟動台美雙邊貿易協定（BTA）談判，政府將持續努力，希望在不久的將來，可以啟動台美雙邊貿易談判。

第二，對新南向國家，要建立新的供應鏈的關係。台商投資當地，開始生產，也必然會向台灣進口零組件，也會帶動台灣出口的成長。

(工商 )