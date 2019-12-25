永豐金控及永豐銀行告永豐金前財務長、出售子行美國遠東銀行（FENB）專案小組負責人張晉源25日首度開庭！永豐金控指出，張晉源涉嫌構成違反金控法第57條第1項後段及銀行法第125條之2第1項後段等規定，依法提起自訴一事，台北地方法院於今日首度開庭審理。

永豐銀行委任律師國際通商法律事務所律師傅祖聲表示，永豐於交易完成後將近三年才對張晉源提告，是因為公司當時無法取得交易往來郵件，在摩根士丹利提供1,418封往來郵件後，發現其中確有弊端，經董事會充分討論後才決定為維護公司及股東的利益，依法提起訴訟。

永豐銀行處分FENB案，因金管會接獲民眾陳情函疑價格遭低賣，金控董事會要求進行調查，調查中發現，FENB專案小組負責人張晉源在整個交易案中，要求專案小組違反公司規範，使用私人電郵處理本案，不僅事後未告知公司，也拒絕提交相關檔案記錄。

永豐銀行遂於2018年8月1日對摩根士丹利提出民事訴訟，要求對FENB案的狀況及始末提出書面報告，並交付所有電子郵件往來紀錄，以釐清交易過程，直至2019年6月摩根士丹利才提供1,418封郵件。

永豐金指出，經檢視郵件後，發現當時專案負責人張晉源，刻意隱匿實際出售資產之價值，涉有未於董事會中充分揭露FENB高達6,928萬美元之「遞延所得稅資產備抵」及「備抵壞帳迴轉價值」等，導致交易價格有被低估嚴重影響股東權益之情事。

傅祖聲表示，針對「遞延所得稅資產備抵」及「備抵壞帳迴轉價值」是否會影響FENB的出售價格，公司方面事後有請會計專家詳閱資料出具意見，顯示有無計入確實會影響FENB的出售價格，這部分屬於專業意見的問題，將來會呈給法院參考判斷。

歷經三年進行相關釐清及調查，永豐金控及永豐銀行於今年9月23日，對張晉源依涉違反金融控股公司法及銀行法背信罪嫌提告，而摩根士丹利受永豐銀行委託，未善盡顧問職責及善良管理人注意義務，導致公司及股東權益嚴重受損，則提出民事訴訟，求償金額21.5億元台幣。

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