特力集團旗下中欣實業、特力家居、和樂文化基金會共同主辦的「特力家居盃全國室內暨傢俱設計大賽」已堂堂邁入第八屆，現已成為國內最具規模、參件數最高、獎金最高的室內與傢俱學生設計競賽。

今年競賽主題為「全齡樂居宅」，並新設導師制度輔導進入決賽的學生。特力家居總經理謝有全表示，由中欣實業、特力家居、和樂文化基金會共同主辦的特力家居盃，每年投入數百萬預算及橫跨全年度的時間心力，匯集產學界經驗與力量扶持青年學子優秀創意，期台灣新生代設計人才能以生活體驗做為設計底蘊，並在創意想像與實務使用間取得平衡，為個人生涯及台灣家居設計產業奠定更好的發展基礎。

謝有全指出，經過多年的努力，特力家居盃除了激發年輕學子的設計熱情，並成功發掘設計人才，曾參與大賽的學生，根據評審建議強化作品，還進一步贏得美國IDA設計金獎、德國紅點設計首獎殊榮，提升台灣設計人才在國際間的能見度。

(工商 )