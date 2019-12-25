在岸人民幣兌美元25日收報6.9823，較上一交易日官方收盤價升值252個基點，較上日夜盤收盤價升值247個基點。截至25日下午4時許，離岸人民幣兌美元大幅拉升，升值逾200個基點，最高至6.9875。

香港信報報導，人民幣兌美元中間價25日報7.0067，較上日7.0119，升值52個基點。人民幣兌美元中間價較上日下午4時30分收報7.0075，升值8個基點；較晚上11時30分夜盤收報7.007，升值3個基點。

(工商 )