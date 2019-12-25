人民幣在岸價升值252個基點 17:062019/12/25 工商 蘇崇愷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 在岸人民幣兌美元25日收報6.9823，較上一交易日官方收盤價升值252個基點，較上日夜盤收盤價升值247個基點。截至25日下午4時許，離岸人民幣兌美元大幅拉升，升值逾200個基點，最高至6.9875。 香港信報報導，人民幣兌美元中間價25日報7.0067，較上日7.0119，升值52個基點。人民幣兌美元中間價較上日下午4時30分收報7.0075，升值8個基點；較晚上11時30分夜盤收報7.007，升值3個基點。 (工商 ) #升值 #基點 #人民幣 #美元 #收盤價 也許您會感興趣 推薦閱讀 穩年末資金 人行5天撒近兆人幣 04:092019/12/21 話題觀察 MLB》凱寇加盟白襪 波拉斯又賺一筆 20:292019/12/22 體育 《商情》買盤進場，激勵上周五LME期鎳漲逾2.5％ 10:002019/12/23 財經 《商情》交易清淡，打壓周一LME基本金屬期貨多數收黑 10:002019/12/24 財經 人民幣在岸價 小幅上揚 11:402019/12/24 財經 蘋果、微軟 2019年美國市值冠亞軍 04:102019/12/25 全球財經 《商情》獲利了結，打壓周二LME期鋅續挫 10:002019/12/25 財經 人民幣中間價升值52個基點 11:112019/12/25 財經 財經熱門新聞 7奈米慘輸台積電丟炸彈？ 天王分析師嗆爆三星 - 財經 驚！14奈米恐無法供貨華為？台積電回應了 - 財經 台積電殺完會怎樣？美5大咖驚爆最後結局！ - 財經 死敵投3.5兆擺錯重點？ 台積電技術揭驚人內幕 - 財經 封殺華為 這家美企先中彈 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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