湯唯在電視劇《大明風華》詮釋明朝孝恭孫皇后傳奇一生，將從16歲演出到70多歲，劇中她與「行走的荷爾蒙」朱亞文有感情線，網友稱為「若基夫婦」。兩人在戲中微虐微甜，每集都暗暗撒糖，甚至還穿起情侶裝同框，一場湯唯救駕擋箭身受重傷戲，朱亞文奮不顧身一把抱起湯唯，直奔自家房門，網友敲碗想趕緊看到他們劇裡婚後生活，朱亞文打趣說，與湯唯組合是「弱雞夫妻」（若基諧音），還要網友趁戲裡皇太孫大婚前先把名兒給定了。」

湯唯與朱亞文曾在許鞍華執導電影《黃金時代》演過夫妻，此次在《大明風華》有感情戲，讓網友覺得有CP感。朱亞文在《大明風華》狂撩湯唯，一幕指導湯唯射箭的戲碼，先是摸手、摟腰，後又把臉貼在湯唯耳旁低語，讓湯唯流露出少女的嬌羞。另一場朱亞文在閣樓調戲湯唯戲碼，他問湯唯：「妳總得讓我安心吧？」湯唯回：「心拿來，我幫你安上。」超撩台詞讓網友淪陷。

此外，朱亞文因御前令牌被皇帝收走，與湯唯踏青散心訴說自身處境，並希望湯唯離開他身邊，「我不該把妳拉進來，要走趕緊走，妳留在我身邊會讓我掛念的」，朱亞文撩妹舉動讓網友直呼，平日放蕩不羈，皇太孫朱亞文面對感情嘴巴不饒人，但身體卻很誠實，封他是史上最會撩妹的「皇太孫」。

朱亞文曾在受訪時提到與湯唯的互動，透露湯唯雖然已是母親，但依然像是一位可愛的孩子，在拍攝現場遇到各種問題會直觀詢問，另外心疼她從大螢幕轉戰到小螢幕，電影與電視劇製作的規格是天壤之別，再加上她首次演出古裝劇關注度高，尤其劇裡湯唯飾演的孝恭孫皇后，承載與貫穿明朝眾多皇帝的視角，自然辛苦，與湯唯的合作令他難忘。《大明風華》每晚10點於WeTV播出。

(中時 )