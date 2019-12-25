湖北宜昌市第九座長江大橋——伍家崗長江大橋25日完成了先導索過江施工，將轉入橋梁上部結構施工新階段。該橋採用一跨過江的方式，主跨達1160米，是宜昌城區首座主跨度千米級的大橋，由中交二航局和中建三局聯合施工建造。

湖北宜昌伍家崗長江大橋是大陸國務院確定的《長江經濟帶綜合立體交通走廊規劃》中湖北省19條過江通道之一，地處長江中華鱘自然保護區緩衝區，以及江豚、胭脂魚活動密集區。爲保護長江珍稀生物及生物多樣性，該橋主橋採用主跨1160米懸索橋一跨過江的方案，按城市快速路、雙向六車道標準設計建造。

25日實施的先導索過江施工，先導索採用直徑32毫米、長2350米的高強度鋼絲繩，由2艘1200馬力的拖輪分別由南北兩岸主塔處向江中心的定位駁船處牽引，經過約3小時的江面作業，兩根先導索順利完成對接。隨後，南北兩岸主塔頂端的捲揚機(提升設備)啓動，將先導索提升至距離江面30米的高空。

(旺報 )