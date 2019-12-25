張和平代表念弔詞，數度哽咽。（劉秀芬攝）

台南市玉井區真理佛堂25日為縱火案死難者舉行聯合公祭，數百名親友前來送別，場面哀戚。負責人張和平表示，悲劇發生以來，縱火的曾姓少年雙親每日到靈堂向往生者虔誠跪拜，也獲得罹難者家屬的原諒，張並感謝社會公益團體、善心人士關懷，陪他們度過艱難時刻。

張和平表示，原本想藉由真誠的愛與陪伴，協助社會、家庭改善青少年的問題，和其家庭所面臨困境，但卻發生憾事，令人深感悲痛與無奈。曾姓少年雙親每日到靈堂跪拜，為其子所犯過錯表達歉意，處境亦令人鼻酸。張和平代表念弔詞時數度哽咽，不少家屬親友也哭紅了眼。

張和平說，希望告別式後，大家能儘速回復平靜的生活，他追求大同世界、人間淨土的初衷不會改變。違建部分會依規定進行改善，未來真理家族也擬申請立案，讓道親修行更安全、合法。

早上10點左右，台南市議會議長郭信良亦到場參加告別式，他表示家屬非常寬宏大量，沒有怪罪任何一方，還感謝地方這幾天來提供暫時居住場所。

司法院祕書長林輝煌、台中高分院院長李伯道、台南地方法院院長董武全與多名法院同仁，以及謝姓法警的同事十多人也遠從台中前來參加公祭。

此外，左鎮噶瑪寺洛本天津仁波切特與藏傳佛教喇嘛特為罹難者誦經超薦，祈願亡者獲得撫慰而安息。仁波切也呼籲，政府應落實少年犯罪的預防、輔導與保護處分的執行，增設非行少年安置機構，提昇專業輔導能力，才能挽救迷失方向的少年，不再有憾事發生。

(中時 )