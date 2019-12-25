桃園鐵路地下化25日環評通過，未來市區景觀將不再有阻礙。（桃園市捷運工程局提供／甘嘉雯桃園傳真）

桃園鐵路地下化路線圖。（桃園市捷運工程局提供／甘嘉雯桃園傳真）

桃園鐵路地下化路線圖。（桃園市捷運工程局提供／甘嘉雯桃園傳真）

桃園鐵路地下化環評過關！市府辦理「臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫」可行性研究，2017年7月31日獲行政院核定，交通部鐵道局續辦綜合規畫，2019年11月15日綜規通過，25日環評又經環保署審查通過，捷運工程局陳文德局長表示，後續將請交通部將綜合規畫報告書送行政院續審，目標在2020年初獲行政院核定。

桃園鐵路地下化全長約17.95公里，除既有桃園、內壢及中壢車站外，增設鳳鳴（新北）、中路、永豐（桃園醫院）、中原及平鎮等5座通勤車站；路線起點在新北市鶯歌區鳳鳴陸橋北側，至桃園市平鎮區台66線南側，計畫總經費約1047.93億元。

桃地計畫主責單位交通部鐵道局25日環評委員會議中，針對專案小組審查所提意見補正及承諾提出說明，委員會議正式同意通過環境影響評估審查，並附帶建議，鐵路地下化後上方騰空路廊之植裁，以適合當地之原生種為限及採生態公園規畫等意見，提供桃園市政府參考。

環保署通過桃園鐵路地下化環境影響說明書後，已達成桃園鐵路地下化綜合規畫報告報送行政院審查要件，後續將請交通部將綜合規畫報告書送行政院續審，爭取行政院於2020年初核定綜合規畫，並繼續辦理後續的細部設計、都市計畫及用地取得等作業，於綜合規畫核定後工期7年切換通車。

(中時 )