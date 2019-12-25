小朋友在傳統紅紙及線條的對話中，體會傳統藝術的美及無限祝福。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

張文綺校長獲贈年畫好開心。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

內新國小為迎2020台灣燈會‧璀璨台中，高年級親師生團隊發揮巧思，將迎2020台灣燈會‧璀璨台中融入書法教育推動，特別邀請台灣省書畫教育協會盧駿等七位大師入班現場指導，在傳統紅紙及線條的對話中，體會傳統藝術的美及無限祝福!

過年的腳步近了，內新國小藉由年畫創作，訴說著萬年紅穿梭在內心世界中的美好創意，雖無言卻呢喃，例如：事事如意由柿子發想、金鼠賀歲迎接福氣、鳳梨納福象徵好運旺旺來、二隻金鼠表達「數一數二」、「鼠」不盡的好處、心有所「鼠」溫馨內心話。

內新國小師生也在集體創作年畫後，互道好話祝彼此新年快樂，並在美麗的彩虹跑道操場上進行空拍，師生集體排字「2020」，喜氣洋洋宣導「2020臺灣燈會璀璨臺中」，創意揭櫫歡喜迎接2020燈會的到來。

讓學生透過揮毫更認識傳統文化，滿足的「視覺感受」欣賞書法之美外，也可以把自己喜歡的吉祥話帶回家，準備過新年報喜。校園也因文創而充滿綺麗年節藝文氣息。

內新國小校長張文綺說：「這是內新國小第一次舉辦年畫揮毫的活動，希望透過書畫創作傳承美好文化，給內新小王子留下美好的成長回憶。」

鄭富家小朋友開心分享說：「我畫了兩幅年畫，有年年有餘和米奇鼠來寶；老師說我的魚兒畫得胖嘟嘟的很傳神。」鄭景伊小朋友說：「沒想到畫年畫這麼有趣!我要把我的『成功「鼠」於你』貼在書桌前，提醒我要認真讀書，才能精益求精更上一層樓。」

(中時 )