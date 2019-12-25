連結頭份、竹南間的重要橋梁清寧陸橋，將自本月30日開放機車通行，竹南分局長張文川〔左〕25日上午親赴現場場勘。〔謝明俊攝〕

連結頭份市中央路及竹南鎮環市路的重要橋梁清寧陸橋，將從本月30日起開放機車通行，竹南警分局分局長張文川25日上午親率業管同位現地會勘，初期規劃於每天上午7～9時和下午5～7時，編排專責警力進行「路況查報」、「交通服務快速到位」等兩項措施，來疏導當地交通尖峰時段車流量和應付突發交通事故。

連結竹南鎮與頭份市的重要橋樑清寧陸橋，經苗栗縣政府工務處、苗栗縣議會、警察局、公所及交通部公路總局第二區養護工程處苗栗工務段單位共同會勘後，評估車道寬度、速限皆符合標準，決議於本月30日開放機車通行，試辦三個月後再行檢討，確認是否正式實施。苗栗工務段表示，試辦前將完成變更號誌及交通牌面，塗銷禁行號誌、標線。

為因應清寧陸橋開放機車通行，改變用路習慣，警察局局長翁群能特別指示交通隊及轄區分局提前因應。竹南分局長張文川25日上午親率業管同仁現地場勘後決定，為了疏導轄內交通尖峰時段車流量和應付突發交通事故，初期規劃於每天上午7～9時和下午5～7時，編排專責警力進行「路況查報」、「交通服務快速到位」兩項措施，將當地交通衝擊降到最低。

竹南警分局提醒民眾，從本月30日開始清寧陸橋開放機車通行後，用路人除了要注意標誌標線與號誌外，也要互相尊重彼此路權，以「安全」及「順暢」為原則，創造和諧平權用路環境。

(中時 )