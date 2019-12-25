鹿港鎮長許志宏就職周年向鄉親報告。（吳敏菁攝）

鹿港鎮長許志宏就職周年向鄉親報告。（吳敏菁攝）

鹿港鎮長許志宏就職周年向鄉親報告，幸賴當過一屆鹿港鎮代會副主席及兩屆鎮代會主席的歷練，對於鎮政的熟悉度要勝過其他新手，一就任就上手，推動他心中擘畫已久的藍圖，繳出成績單。「志宏會一直努力來達到大家的期望。」

許志宏表示，鹿港老街一年的旅遊人次已接近1200萬人，要照顧的是在地居民的生活品質，以及保持友善的觀光旅遊環境，上任後推動有形建設，更加重視無形的文化價值，2019年鹿港鎮透過立法委員與縣府向上爭取道路、排水溝等經費，逾2億餘。鹿港南分圳排水道路新闢工程也竣工通車。

在社會福利方面，許志宏上任後，延續辦理2020年辜寬敏先生回饋鄉里寒冬送暖，共捐贈1,150戶部分中低及邊緣戶家庭慰問金，總金額575萬，以及每年150萬元的急難救助金，辜老連續6年的歲末關懷，讓小鎮溫暖無比。

許志宏特別推動每週六開辦國小學童免費課後輔導活動，為讓鹿港一年四季都有大型活動，特別規劃「鹿港四季紅」，從除夕夜開始點燈照亮鹿港，初九文武廟文衡聖帝春來賜福踩街、頂番鬧元宵、鹿港王爺宴、慶端陽、書法節、風箏節到歲末的冬歡幸福小吃宴等，藉著活動的增加，搭配媒體的行銷推廣，要讓鹿港一年四季都有觀光熱度，值得一來再來。

交通部在2019年推廣小鎮漫遊年，遴選出30個經典小鎮，鹿港即名列其中，交通部安排有歌仔戲下鄉演出、並提供100萬元經費加上鎮公所配合款，拍攝行銷廣告及舉辦風箏節等；2019臺灣城鎮品牌獎，鹿港鎮更榮獲金獎，一躍成成為臺灣品牌城鎮典範。

許志宏表示，面對未來以「尊重環境，資源永續」、「整合特色，景點串聯」及「

友善設施，優質服務」作為三大目標，正規劃大型停車場，未來希望以接駁的方式提供遊客便捷的交通。第一市場將進行耐震補強工程，閒置的二樓空間將委外經營健身中心；明年還將進行量點景區觀光環境整備計畫，包括文武廟、鹿港老街、生態公園等整建改善，相信點點滴滴都會讓鹿港有所改變，讓鎮民有感。

(中時 )