即將告別 2019，邁向全新的 2020 年，各品牌手機廠新一年的大戰，也即將揭開序幕。被推測很有機會在二月份搶下旗艦機首發的，無疑就是三星 Galaxy S 系列。三星 Galaxy S 系列在 2019 年歡慶滿十歲，寫頗具意義的里程碑，已經成為智慧型手機市場的最具代表性、品牌知名度的手機之一。而趕在 2019 年落幕之前，有爆料達人悄悄表示，事實上預計 2020 年上半年推出的 Galaxy S11 系列，可能不是最終名稱，讓人備感意外。

知名爆料達人i冰宇宙在 Twitter 指出，三星下一款旗艦手機可能名稱將是 Galaxy S20，而非外傳的 Galaxy S11。如果成真，那麼改變命名規則的原因，有可能是跟 Galaxy 系列手機已滿十歲有關，代表期待開啟另一個全新世代的目標。這一點，也有發生在蘋果(Apple Inc.)的身上，蘋果在 2007 年首度發表 iPhone，2017 年推出 iPhone 8 系列以及 iPhone X (讀音 iPhone X)，導入羅馬數字的命名規則，不過在 2019 的 iPhone 11 這一代，又改回數字命名的方法。

Galaxy S20 — Ice universe (@UniverseIce) December 24, 2019

S11 + 5x optical zoom 48MP

P40Pro 10x optical zoom 16MP

Two very different approaches — Ice universe (@UniverseIce) December 20, 2019

Galaxy S11 cover, this is the final version. The cover is not a protective film, it is a reference for the protective film. The cover is closer to the real phone design. S11's “forehead” and “chin” are very optimistic. pic.twitter.com/TFdH1oHNls — Ice universe (@UniverseIce) December 20, 2019

按照先前相關傳聞與報導，三星 Galaxy S20 系列採用與 Galaxy Note 10 系列相同的 Infinity-O 的螢幕開孔設計(開口在螢幕頂端中央)，其中 Galaxy S20+ 螢幕尺寸預計是 6.9 吋，螢幕更新率達到 120Hz。將搭載高通 Snapdragon 865 處理器(也可能同時推出搭載 Exynos 990 處理器的版本)，支援 NSA/SA 雙模5G，支援超級快充功能(S20+預計搭送25W充電器)。相機表現上預計採用1億畫素影像感測器，成像效果預計將會比 Galaxy S10 系列有大幅進步。按照往例推測，Galaxy S20 系列預計在 2020 年 2 月份發表，時間點可能選在 MWC 2020(展期 2 月 24 日至 27日)之前。

(中時電子報)