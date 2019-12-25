今年耶誕節適逢周間上課日，台南市家齊高中國文科首辦互動詩展，以「他們都不愛我」為策展主題，結合高一選文徐志摩的《再別康橋》，運用教室間的通廊進行情境布展，現場學生拼貼字詞、即興創作，將耶誕節的許願，巧妙置換為少男少女們「脫單」的心願，讓歡樂的節慶氛圍注入濃濃文青風，也讓策展體驗跨界融入情感教育。

家齊國文科教師黃湘涵、何昊靜與鄭柔妤等3人共同策畫此次互動詩展，自製「永生謬思樹」的環保創意造景，並運用通廊走道間的黑板、置物方格以及校園的轉角梁柱，嵌入台灣當代名家如夏宇、吳岱穎、鯨向海、葉青等人的經典詩句，還設計二行詩即興創作活動，讓參與學生把對象寫進詩裡傳情，並設置「心靈告解室」，提供感情小籤詩，定時、定點安排專人快閃解籤。

活動當天下課時分，活動會場立刻湧入看展的學生，連該校其他老師也躍躍欲試。國文科老師呂覲芬表示，原來少男少女們有這麼多「少年維特的煩惱」，大讚策展人創意無限。

黃湘涵等策展人表示，最初的發想是希望能引導高中生探索現代詩的創作，最後決定以情詩為主題，果然引發學生熱烈迴響。

(中時 )