美股這輪牛市始於2009年3月9日，標普500指數SPX在過去10年上漲逾250%，雖然在過去10年曾數次險些掉入熊市，但現在看來牛市勢將持續到明年。只是絕大多數的美國人口都未能從這次的牛市中受益，真正獲益的只有財富位於最頂端的人群。

近日，彼得森基金會（Peter G Peterson Foundation）的一項民意報告表明，今年屢創新高的股市，對將近三分之二的美國人民來說幾乎沒有任何影響。此外，幾乎只有40%的受訪者能正確說出2019年股市是在不斷上行的。 實際上，大多數的美國人口都未能從這次的牛市中受益，真正獲益的只有位於最頂端的人群。

分析師朗格盧瓦（Shawn Langlois）也表達了與美國經濟政策研究所最近一項研究同樣的觀點。該研究揭示了美國人退休儲蓄的日漸缺乏，以及收入財富的分散。朗格盧瓦表示：「120,809美元的退休儲蓄平均值與退休儲蓄中位數之間的巨大差距，是這個國家富人越來越富，窮人越來越窮的又一個例子。」

儘管全球央行努力通過推高資產價格以刺激經濟增長，但最終能從中受益的只有那些擁有實際儲蓄與可支配收入、能夠進行投資的人。

換句話說，股市已變成獨屬於精英階層的「俱樂部」。在貨幣政策提高那些本已十分富有的人的收入的同時，這些政策只能不斷把中產階級的財富轉移至更富有的階層，然後造成人類史上最大的「財富差距」之一。

(中時電子報)