高林股份以自有品牌「SIRUBA」將工業用縫紉機行銷全球，以常規縫紉機及縫紉自動化為產品營運雙主軸。今年八月設越南子公司，以東協市場為主，不排除成為走向世界的運籌中心。今年營收及銷售台數雖下降，但有越南公司助陣，明年產銷及營業額可望優於今年。

高林股指出，中美貿易戰後，越南市場很熱，今年初預估中美貿易戰，工廠大量從中國大陸移到越南，先從服務開始，透過電商下單，今年在越南建立電商平台B2B及B2C，透過B2B，協助經銷商可以最快時間開店做生意。

高林股董事長特助兼發言人吳祥銘今日下午法說會表示，高林股在兩岸設廠，桃園新廠佔地16,500平方米，年產能12萬台，寧波高銀廠占地95.461平方米，年產能36萬台，寧波廠提供SKD或CKD件供台灣廠組裝，高林股向大陸廠商採購比重達80％、台灣採購佔比15％，其他國家採購5％。B2C以大廠為直接銷售對象，B2B則透過各國代理或經銷商賣給終端用戶。寧波廠產程優化，目前大多改為自動化生產線。

高林股財務長林增鑫指出，高林股第三季合併營收下滑5.7％，尤其下半年受中美貿易戰而直接或間接影響，主因是成衣業外移所致。第三季毛利雖季增7.6％，但比去年同期減少，今年前三季促銷，營收卻未同步增加，導致成本上漲，加上產品組合調整等因素，但營業費用減少是因呆帳沖銷，本業轉虧盈餘0.18億餘元，第三季新台幣匯率升值，匯損金額減少，第三季本期淨利回升至0.21億元，EPS從去年同期0.05元提高至0.11元；前三季EPS為0.31元。

高林股經營企劃部經理劉振南表示，高林股未來發展策略首先是持續提升企業體質、組織扁平化及年輕化；其次是致力推動企業轉型；第三是持續優化商業模式，自動化事業與客製接單，第四是建立長期競爭優勢。高林股身為設備商要朝向新技術及新工具應用，供應鏈以ICT資通訊技術，推動供應鏈的流程創新。技術面，由機向電，致力電控能力提升。行銷面，探索新工具的應用。

高林股資訊處協理葉仁祥指出，工業用縫紉機產品差異性愈來愈小，若要與競爭對手拉開差異，2017年售前建置電商系統，經銷商銷售產品種類上百種，終端客戶售前可先上高林股電商系統瀏覽各零件，也提供售後服務，高林股2017建電商系統，也是工業用縫紉機業第一家建置APP的廠商，終端客戶可掃QR Cord找到產品履歷。

高林股售服零件接單8千萬～1億元，2019年前11月售服零件透過電商下單13％，解決假日無法下單問題。2020年訂出全球線上下單目標80％、售服零件銷售年增長20％。ICT幫忙傳遞SIRUBA品牌價值。

(工商 )