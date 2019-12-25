中租-KY(5871)25日公告11月自結合併稅後純益為新台幣13.8億元，較去年同期成長23％，累計前11月合併稅後純益為新台幣142億元，年增16％，累計每股稅後純益(EPS)為10.69元，已賺逾一個股本。

中租控股表示，今年整體獲利維持成長，主要係應收款淨額逐月穩定累積，帶動累計營業收入成長16％，且整體成本費用率及資產品質維持，各地區營收都呈現雙位數成長，以區域別來看，台灣地區、大陸地區及東協地區累計1~11月獲利，分別較去年同期成長10％、15％及22％。

(工商 )