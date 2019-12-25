中租-KY(5871)前11月稅後淨利142億元 已賺一個股本 17:132019/12/25 工商 黃惠聆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中租-KY(5871)25日公告11月自結合併稅後純益為新台幣13.8億元，較去年同期成長23％，累計前11月合併稅後純益為新台幣142億元，年增16％，累計每股稅後純益(EPS)為10.69元，已賺逾一個股本。 中租控股表示，今年整體獲利維持成長，主要係應收款淨額逐月穩定累積，帶動累計營業收入成長16％，且整體成本費用率及資產品質維持，各地區營收都呈現雙位數成長，以區域別來看，台灣地區、大陸地區及東協地區累計1~11月獲利，分別較去年同期成長10％、15％及22％。 (工商 ) #成長 #地區 #11 #稅後純益 #中租 也許您會感興趣 推薦閱讀 《業績-其他電子》亞翔11月每股賺0.26元，全年拚逾2元 09:262019/12/23 財經 《電腦設備》曜越電競電腦新品，再搶市佔率 11:082019/12/23 財經 friDay購物揭2019爆紅榜，iPhone 11、AirPods2、氣炸鍋五大商品熱銷 12:402019/12/23 財經 泰國11月出口衰退7.39％ 13:332019/12/23 財經 DUSKIN「完勝髒污 年終清掃大作戰」起跑 7-11定番品一次滿足 16:452019/12/23 消費 11月季調失業率上升 就業增幅十年最低 16:412019/12/23 財經 批發業全年負成長確定 零售餐飲等內需表現依舊強勁 17:232019/12/23 財經 中碳12月加速生產 彌補11月歲休產能 17:512019/12/23 財經 Surrender信義區開快閃店 多款潮牌登台熱鬧耶誕 20:482019/12/23 消費 旭暉股價 挑戰百元大關 11:392019/12/24 財經 財經熱門新聞 7奈米慘輸台積電丟炸彈？ 天王分析師嗆爆三星 - 財經 驚！14奈米恐無法供貨華為？台積電回應了 - 財經 台積電殺完會怎樣？美5大咖驚爆最後結局！ - 財經 封殺華為 這家美企先中彈 - 財經 死敵投3.5兆擺錯重點？ 台積電技術揭驚人內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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