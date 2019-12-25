「國民歌王」周華健睽違6年推出全新唱作專輯《少年 The Younger Me》，第二波主打〈佛洛伊德惹的禍〉，歌詞中寫道周華健對自己失眠狀況的自白，回憶九〇年代正值周華健歌唱生涯巔峰，竟在3年內推出12張專輯，壓力大到天天失眠，甚至要靠安眠藥才能入睡。

在新專輯中坦然面對過往，周華健說年輕時不敢唱失眠的歌，只怕被說是無病呻吟，但現在年紀到了一個程度，就很有說服力。也許現在正是剛好的時間點，去談少年的失眠症，或許是「佛洛伊德」在作祟。

周華健新歌〈飛飛飛飛飛〉MV邀請趙樹海演出。（滾石提供）

周華健新歌〈飛飛飛飛飛〉MV，滿載經典電視綜藝節目片段。（滾石提供）

MV中與擅長運用後期視效鋪陳音樂寓意的鬼才導演SU合作，探討內心潛意識題材，透過每個人成長必經的青春期夢境解析，以超現實又帶有復古的抽象影像手法，傳達少年周華健百思不解的困惑，或許也是每一位少年都曾經有的煩惱。

而主打歌〈飛飛飛飛飛〉MV由資深金獎廣告導演張時霖操刀，賦予歌曲影像懷舊而華麗的風格，滿載經典電視綜藝節目片段，包括《黃金拍檔》、《大家一起來》、《我愛紅娘》、《老實樹（連環泡）》、《百戰百勝》、《來電五十》等經典節目場景，重溫帶著吉他上遍通告的「少年行程」，象徵一封寫給台灣八〇年代綜藝的情書，也向台灣電視黃金年代致敬。

(中時 )