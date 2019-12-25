嘉義縣長翁章梁也化身神祕嘉賓，以一身聖誕老人裝扮，搭著堆滿禮物的雪撬車進場同樂。（呂妍庭攝）

雙溪附幼兒園小朋友換上紅衣紅帽加上自己設計的面具裝扮，帶來溫馨又精彩的舞蹈表演。（呂妍庭攝）

朴子市雙溪國小附設幼兒園今25日特地到國立故宮博物院南部院區，為博物館營造歡樂佳節氣氛。（呂妍庭攝）

因應耶誕節，曾榮獲教育部教學卓越金質獎的嘉義縣朴子市雙溪國小附設幼兒園今25日特地到國立故宮博物院南部院區，透過活潑熱情的舞蹈與前來看展的民眾一起慶祝耶誕節，嘉義縣長翁章梁也化身神祕嘉賓，以一身聖誕老人裝扮，搭著堆滿禮物的雪撬車進場同樂，博物館大廳頓時充滿歡樂的節慶氣氛。

雙溪附幼兒園師長上午帶著30名幼兒到南院大廳，小朋友換上紅衣紅帽加上自己設計的面具裝扮，帶來溫馨又精彩的舞蹈表演，天真可愛的模樣，讓許多遊客駐足欣賞，直呼卡哇伊！

雙溪國小校長侯忠烈表示，為培養幼兒的藝術探索與創作發想，今特地帶著附幼孩童一起到南院進行「我愛大象艾瑪」課程，兒童裝扮也呼應近期南院的「法國凱布朗利面具精品展」，大幅提升孩子對彩繪臉譜的興趣與創意，更有幼兒期待能戴著自己的面具，到故宮和大家分享。

翁章梁表示，故宮南院是嘉縣重要的觀光場域，更是文化藝術與教育的學習基地，歡迎全國各地遊客來故宮南院進行一場藝術之旅，他也期待未來各級機關能善用這麼棒的學習資源，與南院的文化藝術展覽結合，發展課程及教學活動。

(中時 )