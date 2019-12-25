有「神明代言人」稱號的沈嶸遭人指控，凡曾被她作過諮詢的客戶都會先被拉入「貴賓群組」聊天群，再伺機挑選部分死忠又願掏錢的貴賓加入「徒兒群組」從中牟利，不少學員甚至去借貸幫沈嶸衝業績，搞到負債累累。

CTWANT 火線追擊》前合夥人指控 沈嶸黑魔法恫嚇鴨霸搶生意

知情人士指出，常在各大購物台站台，且有銷售常勝軍封號的沈嶸，為破達成率紀錄，在播出前會在群組中號召徒兒們力挺師父，每人都要買5組以上商品，師姐還會暗示徒兒「師父很看重這個」，要求會員徒兒們一定要打電話到購物台搶購，變相成為替沈嶸衝業績的暗黑手法。

常在各大購物台站台，且有銷售常勝軍封號的沈嶸，為破達成率紀錄，在播出前會在群組中號召徒兒們力挺師父。（圖／讀者提供）

許多徒兒為證實自己有訂購，還得將在購物台所買商品拿至魔法學院兌換魔法線香、茶葉等物，之後再把在購物台商品貼上魔法貼紙，以翻倍價格販售，或作為學院贈品回饋給有持續消費的徒兒。甚至有學員一次購買了5組、一組要價近3千元的同款保養品，最後也拿回學院換線香，只為對師父表達忠心。

沈嶸利用人性空虛弱點，以「魔法加持」、「通靈感應」這類虛幻手法幫人占卜，又靠著販售所謂的魔法商品賺進大把鈔票，對比她平日在臉書高呼正能量口號，顯得格外諷刺。

不少學員為表示效忠沈嶸，花費幾10萬元，等到負債累累才後悔莫及。(圖／讀者提供）

對於學員種種指控，沈嶸的經紀人康姐表示：「對於不實指控，老師不予回應，會繼續保持正能量祝福大家。」

(中時電子報)