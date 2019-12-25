大安分局在108年民眾滿意度調查中，達到86.6%的治安滿意度，獲得市民肯定。分局長爭煥興為了慰勞員警，特別抽空前往五星級飯店學習切火雞肉，特別扮起大廚「阿興師」，為同仁準備豐盛聖誕晚宴。

大安分局分局長爭煥興為了慰勞同仁，特別抽空前往五星級飯店學習切火雞肉，扮起大廚「阿興師」準備豐盛聖誕晚宴。(大安分局提供)

大安分局今舉行12月份聯合勤教，也為員警舉辦慶生活動，卻傳來分局長因要事無法前來主持活動的消息，正當大家為此感到驚訝及失望時，此時卻突然出現一位大廚師裝扮的熟悉身影，推著餐車逐桌送上分切好的火雞大餐，雖然有白鬍子及披風偽裝，仍馬上被破梗認出。

大安分局分局長爭煥興為了慰勞同仁，特別抽空前往五星級飯店學習切火雞肉，扮起大廚「阿興師」準備豐盛聖誕晚宴。(大安分局提供)

分局長周煥興又化身成「阿興師」，親自送上分切好的香噴噴火雞肉，每位同仁都開心的與分局長扮演的「聖誕大廚阿興師」合影留念，才知道分局長除了精心規畫本次聖誕圍爐活動，甚還為此於前1日到知名飯店向主廚學習如何分切火雞肉，飯店也主動贊助火雞大餐。

活動除了分局長扮演的「阿興師」現場幫大家分切雞肉，尚有臥龍所擁有丙級廚師執照高姓女警自願幫忙。(大安分局提供)

活動除了分局長扮演的「阿興師」現場幫大家分切雞肉，尚有臥龍所擁有丙級廚師執照高姓女警自願幫忙。為感謝每位同仁在崗位上認真付出，分局也特別與大安警友會購買知名品牌保暖衣，無論警職、職工、替代役男、委外清潔工作人員等，每人都能獲得1件。

會中分局長也帶領2位副分局長與警友會主任等人，裝扮成聖誕老人，將保暖衣以紅色布袋包裝成聖誕禮物，逐一前往各內、外勤單位分送到員警手上，在場員警也都以熱情回應迎接，現場歡笑不斷、氣氛熱烈。

(中時電子報)