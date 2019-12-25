桃園庚子春聯「民和年豐、四季平安」30日發送。（市府祕書處提供／甘嘉雯桃園傳真）

桃園庚子春聯「民和年豐、四季平安」30日發送。（市府祕書處提供／甘嘉雯桃園傳真）

庚子金鼠年春聯30日將開始發放，兩款分別為「民和年豐」、「四季平安」，分別由名家朱振南、桃園在地年輕書法家鄧君浩揮毫題字，桃園市長鄭文燦25日發表，依循往例，市長、議長聯名款春聯「民和年豐」印製80萬份，將透過區公所及區里系統發送至家家戶戶；僅有市長署名的「四季平安」限量版春聯，同樣於30日起開始發放，民眾可至市政府一樓服務台、13區區公所服務台索取。

鄭文燦說，「民和年豐」取自《左傳．桓公六年》，祝福人民和諧、收成豐盛，期許新的一年市民安居樂業，朱振南為書法名家，桃園國際機場第一航廈出境走廊，由方文山作詞的「機場之歌-在旅行的路上」、第二航廈出境大廳「臺灣桃園國際機場」題字，以及「台北車站」都出自於朱老師的手筆，是台灣首位以書法水墨畫類獲得「巴黎藝術獎」公費研習、美國聯邦政府美術品鑑價認證的藝術大師。

另一款春聯「四季平安」，由鄭文燦署名，由桃園在地書法家鄧君浩題字，「四季平安」祝福台灣，在新的一年平安喜樂。

鄭文燦說，鄧君浩是桃園年輕的書法家，畢業於武陵高中，是國立清華大學物理所的碩士，曾任職於國家同步輻射研究中心，也曾是台積電的工程師，鄧君浩自幼學習書法，目前在大陸攻讀中國美術學院博士班。

祕書處長顏子傑表示，市長相當重視書法藝術，家家戶戶也都會貼上市府精心準備的名家題字應景春聯，作為賀歲迎新。

(中時 )