試營運在耶誕舞蹈及繽紛氣球升空下揭開序幕。（陳淑娥攝）

排隊人潮從星巴克麗寶鐘樓門市沿運河綿延。（陳淑娥攝）

11點一到，民眾魚貫進入大廳，掀起一陣搶購潮。（陳淑娥攝）

台中麗寶OUTLET MALL擴大營運，二期於25日展開試營運，民眾大排長龍搶購破盤價商品，吳小姐三代同堂從東勢趕來，以100元買到5折摩天輪券加贈電影票，超興奮。麗寶樂園渡假區副董陳志鴻指出，二期彌補一期不足，讓OUTLET更好逛、更好買，預期年營業額將上看60億元。

麗寶OUTLET二期試營運，限量免費喝星巴克、100元購得摩天輪券加贈電影票等，吸引許多人9點多趕來排隊，人潮從星巴克麗寶鐘樓門市沿運河綿延，11點一到，在耶誕舞蹈及繽紛氣球升空下為活動試揭開序幕，民眾魚貫進入大廳，掀起一陣搶購潮。

陳志鴻表示，OUTLET二期彌補一期不足，包括大型電影院、書店、餐飲及各種精品，連續幾天推出破盤價，可以買到全台最便宜商品；另外，星巴克鐘樓門市是全亞洲唯一特色店鋪，已吸引許多人拍照打卡。

陳志鴻說，二期占地6高達公頃，腹地在台數一數二，將有150家店鋪進駐，OUTLET全館超過280家，有些甚至是複合式店鋪，商品林林總總極具特色，歡迎消費者到一、二期逛逛，體驗不同的購物空間，預期年營業額將跨越60億元門檻。

首次進駐中部OUTLET的秀泰影城設有10個影廳，裝置頂級放映設備及舒適商務艙雙扶手座椅，消費者開心大喊「終於等到電影院！」麗寶OUTLET歡慶全館試營運，加碼舉辦《2020愛你愛跨年》活動，即日起至1月5日止，全館1折起，單筆消費滿2020元，有機會得到日本來回機票。

麗寶OUTLET除一期原有Nike、adidas、Under Armour、SKECHERS、ABC Mart眾多運動休閒品牌外，此次更加入Nike Swim、Puma KIDS、K-SWISS、BROOKS等運動品牌進駐開設中部首店。

包括義大利知名男女時裝精品Roberto Cavalli、just Cavalli、Cavalli Class；日本人氣時尚輕奢精品Samantha Vega、法國高級內衣品牌Chantelle也紛紛插旗全台最大綜合渡假區購物中心，其中K-SWISS推出男女休閒鞋排隊商品，還設有提供精彩美麗流行購物體驗的寶雅，絕對讓大小女孩兒都逛到不想回家。

麗寶OUTLET指出，台中市跨年晚會主場連續4年在OUTLET旁舉辦，麗寶要陪大家送舊迎新，今年藝人吳宗憲、楊丞琳等超過40組超強卡司接力演出，最後倒數還有300台無人機炫麗表演，只要當天下載殺價王app，可免費下標，搶標3部百萬名車！

(中時 )