林智堅的手機安裝「倒數日reminder」的倒數計時APP。（市府提供／羅浚濱新竹傳真）

身為全台最年輕市長，新竹市長林智堅是重度手機使用者，傳說林智堅有一款超愛APP，5年來手機換了2、3隻，每次拿到新手機，第一件事就是安裝這款APP，「不能一天沒有它」，幕僚紛紛猜測LINE、美圖秀秀，或是孩子照片圖庫，沒想到跌破大家眼鏡，竟是一款叫做「倒數日reminder」的倒數計時APP。

原來林智堅透過APP設定倒數任期，更是自我激勵的秘密武器，用來提醒自己，當市長的每一天都跟時間賽跑，要全力以赴，林智堅以今天為例，已經擔任市長1826天，還剩下1095天，林智堅也自嘲分享，在這個「給他力量」的神秘APP中，他下了兩個標題，「天將降大任於斯人也」與「美夢成真」。

林智堅說，他將「2014年12月25日」設定起始日，也就是從第一天擔任市長算起，後面加上一句自我鼓勵「天將降大任於斯人也」，他回憶五年前剛擔任市長時，種種巨大困難就在眼前，因此用這句話來勉勵自己，千萬不能放棄。

連任當選後，林智堅把任期最後一天「2022年12月24日」設為結束日，並用「美夢成真」當作註記，他說，「希望最後一天市長任期結束時，能夠心滿意足地見證家鄉改變，享受美夢成真」。

林智堅25日也在臉書曝光就職5周年感言，並且貼上1張日前帶著6個局處首長、數10名同仁一起擠在小巴上的照片，林智堅說，這5年來他經常工地魂上身，帶著相關局處首長一起走過工地，確定每一個設計與規劃被確實的執行，也在現場解決那些不要再耗費白紙黑字公文旅行的問題，團隊同仁也有著相同的默契，大家是要合作解決問題，沒有分你我的。

巡著12月28日動物園開園動線，林智堅跟市府團隊同時在小巴士車上討論各種可能的狀況，還有各種因應開園要加緊進行的整備。臉書文短短一小時破千讚，網友紛紛留言「身為新竹人好幸福」、「我新竹人我驕傲」、「我們看到一千多個日子的奇蹟」，還有網友PO出與林智堅8年前合影，見證林智堅多年來為新竹市的努力。

林智堅感性地說，過去5年來與市府團隊一起努力，解決延宕數十年的「奇案」，像是今天茄苳交流道向東延伸道路，居民期盼25年終於完工、還有中油廢庫、南寮大道、兒童醫院、世博台灣館轉型等，這個周末也將迎接83歲新竹動物園重新開園，他也說剩下三年，會繼續「用盡每一天」，實踐每一項建設、每一份理想。

(中時 )