元長鄉長李明明（前左二）強調依規定明年1月1日起才可懸掛競選布條。（資料照片）

雲林縣第一選區立委候選人張嘉郡競選總部，25日持續指控蘇治芬陣營元長鄉長李明明破壞張嘉郡後援會製作的布條。李明明回應依規定明年1月1日起才可懸掛競選布條，因此不分黨派所有旗幟都會卸除，旗幟所有人可以來公所領回，絕對沒有破壞旗幟。

張嘉郡競選總部發言人許哲賓24日針對競選布條被破壞，抨擊元長鄉長李明明，25日再度舉行記者會，表示李明明在臉書說破壞布條是為了「維護公共區域環境整潔」，所以要清除「沒有署名」的競選標語布條，然而遭破壞的布條上都有署名「張嘉郡後援會」，並非沒有署名。

許哲賓指出，李明明對鄉親有3騙，被破壞的張嘉郡布條明明有寫張嘉郡後援會，這是第1騙；割掉布條卻隨意棄置路邊，有違維護公共環境清潔之說，這是第2騙；蘇治芬布條完全無署名卻完好掛著，元長鄉公所沒有處理，這是第3騙。

元長鄉長李明明回應，依《選罷法》規定，立委選舉競選期間自明年1月1日至1月10日，目前尚未進入法定公告競選期間，元長鄉公所因此在24日起依《廢棄物清理法》一般廢棄物之清理相關規定，陸續把這些沒有署名的布條卸除。

李明明強調卸除競選布條不分黨派、沒有針對特定候選人，但因清潔隊人力有限，因此只能陸續卸除，卸除的布條都經過清潔隊登記數量後暫為代管，布條所有人隨時可以到公所領回，絕對沒有破壞布條，張嘉郡陣營不斷無的放矢，實在令人遺憾。

(中時 )