台中競爭激烈的逢甲旅宿產業，12月再添一家國際生力軍！全球知名的國際酒店管理集團-英國洲際酒店集團（IHG），看好亞洲旅遊市場活絡，尤其是來台旅客連續三年創新高，無論是旅遊、商務客群對台灣酒店需求皆穩定成長，因此積極在台擴增版圖！由誠益開發投資、洲際酒店集團管理的台中逢甲智選假日酒店，12月中開幕營運，可望為台中觀光旅宿市場挹注一股活水。

由擁有30年以上建築經驗團隊創立的誠益開發，看好逢甲商圈住宿逆成長20億元的商機，首次跨足觀光產業，攜手國際連鎖酒店品牌，將最具競爭力的智選假日酒店品牌帶進逢甲商圈，期望能帶動觀光人潮，與逢甲商圈共生共榮。

台中逢甲智選假日酒店位於逢甲夜市周邊、緊鄰星享道酒店，全館共有96間客房，由於主要客層鎖定年輕族群，因此在飯店設計上有幾個亮點，包括客房用色繽紛、吃喝玩樂全看牆上，以及公共區域邀請新生代型男插畫家「57」，分別在酒店大廳、餐廳用餐區及健身房彩繪牆面，打造人文藝術空間。

新型態智選假日酒店為展現年輕活力，大膽使用撞色系家具。台中逢甲智選甚至將台中市地圖當成壁紙放牆上，讓旅客一進門就可以清楚了解週邊環境，在地人吃喝玩樂的小撇步都能夠輕鬆取得。

(工商 )