Sony Taiwan最新直營店進駐遠東百貨信義店，於即日起試營運並將提供打卡好禮、豐富獨家優惠活動，同時特別針對 BRAVIA OLED電視、α 數位相機，及玩家最喜愛的PS4 PRO等人氣影音娛樂產品推出超值優惠及贈品，邀請消費者一同歡慶樂購！

Sony Store 台北遠百信義直營店超過百坪、簡約的空間規劃，將成為全台最大直營店點，結合專業的服務提供消費者優質體驗。店內陳設最完整的Sony影音產品陣容，包含最新BRAVIA 8K 液晶電視及OLED電視領、全台最齊備的 α 全系列鏡頭展示吧檯 (α Lens Bar)、寬敞的個人影音產品音樂試聽區，此外還有全新 studio 空間，將規劃精采豐富的講座及活動，讓消費者在獨特的空間中品味 Sony美學，並藉由各式互動體驗與服務，感受 Sony 的質感生活！

歡慶 Sony Store 台北遠百信義直營店試營運，即日起推出獨家限定好禮與優惠組合，包含來店購物不限金額並打卡，即可獲得 Sony便條紙一份 (每日限量 100 份，送完為止)。來店消費滿 $3,000 送【Sony 造型磁鐵組】一份 (限量 1,000 份，送完為止)；獨家開幕禮，單筆消費滿 $10,000 送【Sony 造型悠遊卡】一張 (限量 500 張，送完為止)；此外還提供OLED 獨家開幕限定好禮：購買 BRAVIA A9G 電視，送 WH-1000XM3 無線藍牙降噪耳罩式耳機一組 (市價 $10,900，限量 10 組)、杜比影音極致組：KD-65X9500G + HT-Z9F+SA-Z9R，享樂價：$127,000 (原組合價：$133,790，限量 10 組)、藍牙耳機限量組：WH-H910N + WF-SP700N任一色，組合價：$11,900 (原組合價：$14,480，限量 10 組) ；1000X系列降噪耳機暢銷組：WH-1000XM3 + WF-1000XM3 任一色，組合價：$15,490 (原組合價：$18,390，限量 10 組) 。單眼相機開幕限定好禮：ILCE-7RM4 加購SEL24F14GM / SEL1635GM / SEL2470GM / SEL24105G 任一款鏡頭，贈送原廠保護鏡 與 RMT-P1BT無線遙控器各一組 (市價 $4,960以上，各限量 5組，共20組)。

此外還有PS超值動感獨享組合：PS4 PRO 指定同捆組 + SRS-WS1 無線穿戴式揚聲器，贈送 DS4 無線控制器及手把充電座各一組，超值優惠價：$17,980 (原組合價：$23,630，限量 50 組)。S精選組合：PS4 PRO指定同捆組，贈送 DS4 無線控制器及手把充電座各一組，超值優惠價：$12,980 (原組合價：$15,640，限量 50 組)。營獨售情人限定組：SRS-XB12 藍牙喇叭 (粉紫色) + SRS-XB32 藍牙喇叭 (清水灰色) 成對價：$5,490 (原組合價：$6,780，限量 10 組)。百信義直營店開幕期間限定好禮：購買 SRS-XB12 藍牙喇叭 (粉紫色)，加贈紫色束口袋；購買SRS-XB32 藍牙喇叭 (清水灰色)，加贈威秀影城單人券。購買 WH-1000XM3 或 WI-1000XM2 或 WH-H910N，送Walkman 運動復刻版收納包一個。

(中時電子報)