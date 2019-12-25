◎當選若貪污 韓加碼：每早嚐豬膽

國民黨總統候選人韓國瑜跟蔡英文總統今天在政見會上交鋒，蔡總統列出國民黨歷來貪污案例，韓國瑜反批拿國民黨的案例來當民進黨的遮羞布，韓國瑜重申如果自己當選之後貪污，會要典獄長一天給他一頓飯，今天又加碼說要學勾踐臥薪嘗膽，每天早上嚐一顆豬膽。

◎民進黨網軍內鬥 造成消息走漏

前立委邱毅連續幾天爆料民進黨「南風」網軍內部訊息，包括操作議題成果、手法，甚至合約以及關係人都被爆料。邱毅研判，之所以這些消息會走漏出去，事實上就是因為民進黨網軍最近開始內鬥，爭搶資源的結果。

◎青少年夢幻職業 前3名竟顛覆傳統

青少年未來最想做什麼？金車文教基金會今公布調查指出，青少年最想成為遊戲電競手或設計師（26.9％）、廚師美食評論家（21.7％）和直播網紅藝人（19.2％）。若考慮性別，男生最想成為遊戲電競選手（46.3％），女生最想當美容彩妝師（29.3％）。

◎迎接元旦假期 彩色海芋盛開迎賓

迎接2020年元旦，福壽山農場引進彩色海芋種植，於鴛鴦湖畔的「奇花異草館」呈現，花色鮮艷多樣，花期約2個月左右，加上原有的牡丹花、金魚草、金絲桃、虎頭蘭等花卉陪襯，更加豐富漂亮，園方邀請民眾元旦假期到高山農場賞海芋，感受獨特的過節氣氛。

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