台78甲快速道路工程10餘年前即提出，但因工程經費達上百億元，一直只聞樓梯響，交通部長林佳龍日前提出台19省道大型車輛分流構想，沿台19興建高架式的台78甲，並允諾一定會興建，25日引發大北港地區3鄉鎮民眾討論，希望不要再跳票。

為建全雲林縣大北港地區交通網絡，前立委陳憲中等人13年前即提出台78甲快速道路興建計畫，原本期望列入前瞻基礎建設也落空，日前交通部長林佳龍到北港鎮視察，承諾一定會興建，讓此工程露出曙光。

立委蘇治芬表示台78甲目前有甲、乙2個方案，甲案是沿著北港溪堤岸興建高架道路，乙案是拓寬台19線元長至北港段，部長保證台78甲一定會施作，給鄉親一個交代。

北港鎮長蕭永義指出，台78甲以往都傾向沿著北港溪堤岸興建高架道路，他與縣政府共同規畫研擬新方案，即比照西濱公路（台17線）平面道路與台61線高架道路共構方式，沿台19線平面道路興建台78甲。

蕭永義表示，透過縣府跨鄉鎮的新方案，台78甲路線起點定於台78快速道路元長交流道，終點銜接北港鎮大外環，總長約12公里，經費約112億元，與舊規畫沿北港溪防汛道路相比，不僅距離縮短約3公里，且可減少20餘億元經費。

地方民眾說，大北港地區包括北港、水林、口湖3鄉鎮，因為沒有快速道路、高速公路經過，也沒有台鐵、高鐵設站，可說是「4大皆空」，發展嚴重受限，希望藉台78甲的興建，帶動大北港地區的整體發展。

(中時 )