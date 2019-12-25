新竹縣第二選區立委候選人鄭朝方（左）與交通部長林佳龍（右）等人，25日下午前往竹東河濱公園，視察台68快速道路延伸至軟橋工程。（莊旻靜攝）

新竹縣第二選區立委候選人鄭朝方（右一）與交通部長林佳龍（右二）等人，25日下午前往竹東河濱公園，視察台68快速道路延伸至軟橋工程。（莊旻靜攝）

選戰倒數計時！第二選區立委候選人鄭朝方清晨由立委蘇巧慧陪同站街頭，懇託民眾支持，交通部長林佳龍也前往新竹縣、市視察交通工程，下午則與鄭朝方一起在竹東掃街、參與問政說明會，鼎力拉抬鄭朝方選情。

蘇巧慧一早陪同鄭朝方在竹北市站路口，蘇巧慧說，鄭朝方與她一樣都致力為台灣下一代而努力，付出有目共睹，對於國家方向和政策都有清楚的想法，懇託民眾讓鄭朝方進國會、蘇巧慧留國會。

林佳龍上午、下午在新竹縣、市視察多處交通計畫及工程，包含宣布五楊高架道路延伸至頭份定案，以及前往湖口鄉了解第二交流道出口、台68快速道路延伸至軟橋等，上述兩案均由新竹縣政府提案送交通部，再進行可行性評估。

林佳龍也與鄭朝方前往寶山鄉，了解竹43線拓寬工程，以及竹東鎮學府路、雲南路的交通問題，並陪同掃街、參與問政說明會，以實際行動為鄭朝方站台。

鄭朝方表示，雖目前支持度持續領先，但不敢鬆懈，將持續衝刺，走遍各角落，他也呼籲支持者集中選票，讓他進國會，為竹縣爭取最佳利益。

(中時 )