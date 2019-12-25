桃園市宗教團體文化聯合會編印宮廟文物介紹專刊，25日舉行發表會。（甘嘉雯攝）

桃園市宗教團體文化聯合會編印宮廟文物介紹專刊，25日舉行發表會。（甘嘉雯攝）

蘆竹南崁五福宮長期以來不餘遺力協助桃園市政府政令宣導及推廣、社會福利及救助，今年終捐贈20萬元，挹注兒童及少年未來教育與發展帳戶獎助金，桃園市長鄭文燦親自出席桃園市宗教團體文化聯合會編印宮廟文物介紹專刊發表會頒發感謝牌。

社會局長鄭貴華表示，2017年6月開辦「兒童與少年未來教育及發展帳戶」以來，桃園市已有981戶申請開戶，申請開戶率為51％，為鼓勵家戶持續且穩定儲蓄，將民間愛心善款將作為申請開戶獎勵金、首期存款獎勵金及穩定儲蓄獎勵金等用途，未來期待持續與民間熱心公益團體共同鼓勵符合資格的家戶申請開戶。

鄭文燦表示，衛生福利部於2017年6月起開辦「兒童與少年未來教育及發展帳戶」，目的是幫助經濟弱勢家庭的孩童累積未來教育或生涯基金，透過家戶每月存入500元、1000元或1250元，政府每半年1比1相對補助，讓出生於低收入戶或中低收入戶家庭的孩童們擁有更好的人生發展機會，減少世代貧窮的循環。

桃園市宗教團體聯合會編印的宮廟文物介紹專刊，將寺廟古蹟、民俗、信仰、節慶與文物集結成冊，使珍貴文化能夠流傳，未來市府將持續編列預算支持宗教活動，希望廟宇觀光未來能成為桃園特色。

此外，民政局成立宗教事務小組，協助解決宗教立案、遷建、重建方面的各種問題，讓宗教可以在軌道上往前走，市府也預計成立「臺灣文化書院」，培育文化導覽志工、進行宗教調查、文化巡禮等活動，協助推廣常民文化。

(中時 )