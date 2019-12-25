晶華國際酒店集團（2707）董事總經理吳偉正表示，台北晶華酒店今年住房及宴會業績均繳出成長佳績，並陸續完成館內餐廳改裝，預計明年第二季完成剩餘客房翻新、麗晶精品完成櫃位調整，以嶄新面貌迎接30周年，力拚明年營運比今年更好。

台北晶華酒店今年致力打造Regent City，整合麗晶精品等整棟建築資源，持續引進新精品及米其林星級餐廳，打造全方位的「精品生活文化平台」，提供住宿、用餐及購物的更多元服務。吳偉正指出，目前全台最頂級的精品美食聚落已成型，未來將持續豐富平台內容。

因應明年歡慶開業30周年，台北晶華近年來亦陸續針對館內設施進行改裝翻新，今年改裝聚焦館內餐廳，包括8月斥資2千萬元、耗時1個月翻新粵菜餐廳「晶華軒」，10月斥資5千萬元、耗時近2個月，對「ROBIN’S」牛排館及鐵板燒進行17年來最大幅度改裝。

吳偉正表示，台北晶華今年營運成長動能強勁，以宴會動能最強最多、營收增加逾4000萬元，住房業務亦逆勢成長、營收增加逾2000萬元。餐飲業務則因晶華軒、ROBIN’S停業裝修，今年營收減少約1000萬元，但若不計裝修影響，實為增加4000～4500萬元。

其中，台北晶華館內的「金雞母」栢麗廳自助餐廳業績持續暢旺，吳偉正指出，在年底節慶需求帶動下，上周末2天即締造300萬元業績，今年業績增加近2000萬元、貢獻晶華營收達4億元，館外的「泰市場」自助餐廳今年業績也增加1000萬元。

隨著ROBIN’S完成改裝重新開幕，台北晶華館內餐廳已全數完成改裝翻新。吳偉正表示，目前還有2層客房將陸續改裝，麗晶精品亦將引進新品牌、進行櫃位調整，目標在第二季全數完成翻新，以嶄新面貌迎接明年9月的30周年慶活動高峰。

至於是否拓展館外餐飲據點，吳偉正表示，外界一直有開店邀約，集團亦持續評估可行性。不過，明年適逢台北晶華開業30周年，將以館內為第一優先、先顧好既有據點，而信維郵局都更案的台北晶英酒店，預計將在2023～2024年開幕迎賓，集團也必須預作因應準備。

展望產業後市，晶華集團董事長潘思亮日前聖誕點燈儀式時表示，明年觀光景氣預期將持平，飯店產業仍處於景氣循環周期的谷底，面臨供過於求造成的改朝換代壓力，但對晶華明年展望樂觀，認為營運肯定會比今年好。

(時報資訊)