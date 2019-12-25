17年前因緣際會由國北教大附設實驗國小學生家長自掏腰包購買數十箱柳丁到校義賣，所得捐給台北家扶中心開始，此善舉連續17年每年不中斷。（台北家扶提供／林良齊台北傳真）

17年前因緣際會由國北教大附設實驗國小學生家長自掏腰包購買數十箱柳丁到校義賣，所得捐給台北家扶中心開始，此善舉連續17年每年不中斷。北教大附小在今天義賣數十箱日本青森縣的大蘋果「娃娃果」以及柳丁，1小時賣光募得17萬元，17年來義賣累積捐款已超過200萬元，全數捐給家扶作為弱勢家庭兒少生活及教育基金。

每到歲末，國立台北教育大學實驗小學的操場上，都會聽到學生賣力的叫賣聲。這場年終水果義賣會中所賺的每一塊錢，都要用來幫助台北家扶受助兒童快樂長大。

今年配合耶誕歡樂氣氛，校長及學生會家長都穿著紅色衣服或打扮成聖誕老人的模樣跟學生在操場賣力促銷，十幾年來學生的促銷創意越來越多，賣力叫賣呼口號「蘋果尬柳丁」、「柳丁聖誕老公公」等創意口號來吸引大家的目光，學校也開放預購讓學生先行預定行善，今年在一個小時內就被搶購一空，募款金額比往年更高。

台北家扶主任謝曉雯表示，感謝國北教大實驗小學的師生們每年的柳丁蘋果義賣17年來的累積總捐款已達200多萬，看到全校師生、家長齊心共聚，搶著認購，不僅用實際行動關懷弱勢，也看到所有孩子在義賣中學習分享與付出。

捐款可洽： (02)2736-2085。

(中時 )