▲縣長林明溱前往國姓鄉南港村了解山羊路支線農路狀況。（楊樹煌攝）

埔里鎮北門里北環二巷連通三巷的ㄇ字路段未打通，排水不良，雜草土石崎嶇難行，另國姓鄉南港村山羊路支線農路的路面年久失修，居民不良於行，縣長林明溱接獲地方反映後表示，已指示縣府工務處道路養護科優先測設，一併辦理發包改善。

埔里鎮埔里鎮北安里長王金貞指出，北環路二巷不通，因無完善通行道路及排水溝，每逢豪雨時，雨水就亂竄，甚至流進各家戶屋內，而且平時進出土石路面，不是塵土飛揚就是泥濘不堪，嚴重影響居住生活品質。

縣議員林芳伃指該巷道是都計道路，路地多是公有地，卻不知為何久未施設水溝及鋪面，林縣長實勘後則指示工務處道路養護科，先確定用地取得沒有問題，就可設計發包，進行排水溝及AC鋪面施設。

國姓鄉南港村山羊路支線農路，前村長彭偉政指出，這段山路的水泥路面嚴重破損，村民騎乘機車或貨車載運農產極為不便與危險。林縣長在實地會勘後，也允諾斥資60萬元優先進行改善。

(中時 )