一位八旬老婦，日前提著大包小包要搭公車，公車來了也不上車，只是癡癡的東張西望，民眾懷疑她迷路了，報警請求協助，台中市警局第四分局春社派出所員警到場，老婦答非所問，還好透過M-Police行動電腦人臉辨識系統查到身分，讓來接母親回去的兒子，對於員警的熱心幫助，感激不盡。

日前早上7點多，85歲的施姓婦人，因為急得要回彰化老家拜拜，沒跟家人說一聲，就提著大包小包來到永春南路上的公車亭等車，由於老婦等車時面有難色，公車來時也不上車，只是一直東張西望，附近民眾懷疑她迷路了，於是報警協助。

台中市警局第四分局春社派出所員警張春義、莊又銓到場，發現施婦正在快車道上徘徊，險象環生，立即將她拉到路旁安全處，詢問她的姓名、住家皆語焉不詳，員警檢查她的隨身物品，發現雨傘上貼有她的名字，再透過M-Police行動電腦人臉辨識系統查出她的住家，順利聯絡到她的兒子，到派出所接母親。

施婦兒子到所，看到媽媽平安，頓時鬆了一口氣，表示母親有失智狀況，時常吵著要回老家，自己放假有空就會載她回去看看，沒想到這次自己出了門，非常感謝警察的熱心幫忙，施婦要回家前還開心的對警察揮手再見說「謝謝警察先生」，讓員警們都很欣慰。

春社派出所長江松泳表示，失智症患者，應避免讓他獨自外出，可自行於患者衣物缝上聯繫電話或配戴愛心手鍊，讓員警能在最短的時間中幫助走失者找到回家的路。

(中時 )