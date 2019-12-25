交通部於今年5月30日將桃園鐵路地下化工程送案環保署環評，斥資1056億元的桃園鐵路地下化工程今(25)日僅花費50分鐘就在環評大會上闖關通過。

交通部在13日召開初審桃園鐵路地下化綜規案會議，今日開發單位僅以10分鐘報告，環委的閉門會議也僅討論20分鐘就草草結束，討論內容為後續路廊、自行車道和未來景觀綠化植栽的規劃，但未觸及交通地下化的相關問題，僅花了約50分鐘就結束本案環評。

環評大會今審查此案，表示初期因開發單位企劃在各方面考量不夠全面，諸如入口位置以及人行道銜接主要幹道動向不明確等問題，所以當初決議通過初審引起質疑，因此7月22日環保署專案小組初審要求提案修正後再審。

桃園鐵路自2005年起進行鐵路高架化規劃，目前已從高架化改成地下化設計。此次審查的規劃中，從台鐵鶯歌站西側開始，南至桃園市平鎮區台66線南側止，長約18公里，將桃園、內壢、中壢等3座車站地下化，沿線也新增鳳鳴、中路、桃園醫院、中原與平鎮等5座通勤車站，由於額外新增的車站和地下化工程困難為由，預算從原先高架化的308億元增加到1056億元。

環評委員簡連貴表示，鐵道局日前提出相關計畫已針對上述問題做了修正和補足，對於施工期間封路或開設單線道通行等方案也做了更多調整，對於鐵路地下化的方案，民意支持度上是很高的，交通部代表說，鐵路地下化可以給市容美化更大的空間，噪音和交通安全問題也能獲得改善。

環評委員張學文表示，鐵路地下化後路面的鐵軌材料需做妥善處理，依鐵道局提出的報告規畫指出，鐵路地下化後原上方路廊將會會設置如自行車道、人行步道以及栽植花樹綠化等成為新興地方特色，不過除了鐵路地下化工程外的規劃須由桃園市府辦理。

環保署副署長蔡鴻德最後給出結論，桃園市府代表稍早要求開發單位鐵道局在工程期間建設合乎標準的排水系統，但因下水道排水系統非本次鐵路地下化工程企劃內容，因此僅提供鐵路地下化後上方路廊植栽和市民遊憩場建設等土地利用意見給桃園市府做後續參考。

(中時 )