大國之間的軍事角力升級，俄羅斯總統普丁24日宣布，俄方在極音速（hypersonic，又稱高超音速，通常指5倍音速以上的速度）武器領先全球，是唯一部署這款武器的國家。這項技術也扭轉了過去俄國在軍備研發方面不斷追趕美國的局面。防長邵伊古同日宣布，俄軍本月開始部署「先鋒」（Avangard）極音速飛彈，飛行速度高達音速的20倍。

普丁當日與軍方高層會面，表示這是俄方首次在研發全新類別武器上領先全球。在冷戰時期，俄國不論是研發原子彈、戰略轟炸機及洲際飛彈，均落後美國。他表示：「我們來到現代史的1個特殊時刻，現在是他們想要追上我們。目前沒有國家擁有極音速武器，更遑論是洲際射程的極音速武器。」

俄軍如今擁有多款極音速武器，包括先鋒極音速滑翔彈頭、匕首極音速空射型飛彈，後者已經投入服役。普丁形容，先鋒是未來武器，可突破現有與開發中的飛彈防禦系統。邵伊古宣布，首個先鋒極音速飛彈團本周起投入戰鬥值班。

此外，普丁也首次披露，俄軍正研發陸基版鋯石極音速反艦巡弋飛彈，這款飛彈原本只能由水面艦艇及潛艇搭載，往後將可攻擊地面及水面目標。俄媒引述消息指，俄軍自2016年起試射這款飛彈，並多次在測試中攻擊數百公里外的目標。

普丁強調，軍備競賽是「求勝不求和」，並非只求平手：「我們的科技必須更好。」他亦透露其他新武器正在如期研發，包括薩爾馬特重型洲際飛彈、海神核動力魚雷、海燕核動力巡弋飛彈等。邵伊古稱，俄軍今年接收143架軍機、624輛裝甲車、1艘潛艇及8艘軍艦，明年將繼續加快軍備現代化工程。

至於俄美關係，普丁指出，接壤西部邊境的北約部隊與美國退出《中程飛彈條約》，是俄羅斯頭號安全威脅，俄方將監控美國在各地部署短程及中程飛彈相關計劃。

＊小檔案：

先鋒極音速滑翔彈頭擁有洲際射程，以音速20倍的速度在大氣層飛行，並有能力在飛向目標途中改變航程及高度，意味敵軍的飛彈防禦系統無法攔截。

匕首極音速空射型飛彈去年開始服役，由米格31戰機搭載；它以音速10倍速度飛行，射程2000公里，可搭載核彈頭，攻擊地面及海上目標。

鋯石極音速反艦巡弋飛彈射程1000公里，以音速9倍速度飛行。目前配備熾熱巡弋飛彈及縞瑪瑙超音速反艦飛彈的艦艇及潛艇預計將更換為這款新武器。

(中時 )