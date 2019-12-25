六角國際（2732）在2019年所提出的「APEC亞太拓展計劃」策略再下一城，25日宣布與日本「玉」拉麵集團旗下Good Standard公司簽約，正式授權「日出茶太Chatime」品牌代理權，拓展日本福岡珍珠奶茶市場，目標瞄準2020東京奧運期間將開設日本第50家門市。

六角國際旗下「日出茶太Chatime」品牌積極佈局全球，在2019年推出「APEC亞太拓展計劃」有成，在亞洲市場表現尤其亮眼，近年布局日本市場有成，掀起珍珠奶茶風潮，迅速引起消費者的熱烈討論。

日出茶太名古屋店預計12月27日正式開幕，透過關東、關西地區強而有力的代理商兩邊分進合擊強強聯手，在日本市場能以單月1.5店的速度展店，也是目前全日本拓店最快速的手搖茶飲品牌。

六角國際董事長王耀輝表示，珍珠奶茶近期來在日本及東協國家造成消費熱潮，日出茶太早一步進入這些亞洲市場，已打下良好的經營根基，才能以迅速展店的策略坐穩市場第一品牌。

看準珍珠奶茶在日本市場仍非常具有發展潛力，也希望在當地能夠趁勝追擊，瞄準2020東京奧運觀光人潮，持續展店提高品牌營運動能；這次和出身於日本神奈川知名的「玉」拉麵集團合作，共同攜手將日出茶太帶入福岡地區。

王耀輝強調，「玉」拉麵是日本優質的餐飲集團之一，2008年第一個拉麵品牌「蘸面玉」開業，短短11年，已經在東京及海外發展成長，旗下共有6個拉麵品牌16家店鋪。

「玉」拉麵擁有豐富的餐飲經營經驗，也提供全面服務體驗，對於品質要求非常細膩，結合日出茶太在連鎖手搖飲業的豐富經驗，雙方對於進駐日本福岡市場深具信心，目標在2020年至少開設10家店。

「玉」拉麵原出身於日本神奈川縣川崎市，以店內手打自家製麵條著名，濃厚的湯汁加上自製扁麵條是「玉」拉麵獨特的風格，也顛覆了拉麵行業的概念，有川崎No.1的稱號，甚至有許多消費者認為「玉」拉麵是關東第一的拉麵品牌。

「玉」拉麵餐飲集團在日本及台灣擁有超過6個品牌15家門市，同時與日本大型便利店及小型便利店合作，推出發售7種不同的產品，包含拉麵、冷面、三角飯糰、壽司、便當等多元化經營。首度跨足手搖飲即選擇了在國際及日本市場非常知名的日出茶太合作，結合雙方在餐飲管理的專業才能，計畫未來不斷擴展版圖，提供更多元化的國際美食給在地的消費者。

(工商 )