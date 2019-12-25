全球成長最迅速的資料儲存公司Pure Storage（NYSE：PSTG）近日公布了一系列全新的AI解決方案，為企業客戶提供所需的技術和功能，以執行日益複雜的AI人工智慧計畫，而這全新AI解決方案，適用於大規模的研究計畫，能夠協助製造、醫療等產業進行流程改善及研究發展。

採用Pure Storage領先業界的檔案與物件系統為基礎的FlashBlade以及與NVIDIA合作開發的AI-Ready基礎架構（AIRI），客戶就能迅速開發及部署AI專案，跟上現今市場迅速變化的腳步。

Pure Storage FlashBlade策略與解決方案副總裁Amy Fowler表示：「過去幾十年採取既有商業營運模式的企業客戶，現在皆已開始全力打造企業的全新未來。而未來要具備真正的競爭力，就需要採取大規模的多階段AI計畫。而針對這些未來挑戰，Pure已發表了不少創新的解決方案。」

AI Data Hub是Pure Storage與業界先驅NVIDIA長期合作的共同成果，提供一套端對端的AI流程解決方案。AI Data Hub極具彈性，能替任何規模大小的企業客戶提供快速設計、開發、部署AI流程所需的基礎。

今日企業面臨的挑戰，大多屬於傳統資料分析基礎架構流程，不足以處理現有遽增的分析需求而AI Data Hub能協助改善傳統資料分析的流程，以更具效益的成本提供更高的效能和安全性，進而協助資料科學家提高生產力、更快回應市場變化、開發更有效的資料模型。

NVIDIA DGX系統副總裁暨總經理Charlie Boyle表示：「NVIDIA和Pure共同合作，透過NVIDIA DGX系統所打造的AIRI，結合Pure Storage的FlashBlade，讓企業能更快、更輕鬆、更省成本地部署與管理大型AI專案。AI Data Hub能透過NVIDIA CUDA-X AI軟體與DGX系統來加快人工智慧的訓練時間，提升開發人員的生產力，為我們共同開發的解決方案帶來更多價值，加快資料分析的流程。」

Element AI是一家全球AI軟體供應商，擅長於提供給企業客戶金融服務業及製造業邁向數位轉型時所需的解決方案，他們在專案的整個生命週期當中，都必須能即時、快速地存取大量的資料。

Element AI的IT總監Ludwig Gamache表示：「Element AI選擇Pure Storage來協助IT人員了解如何將AI科學專案整合至主流的資料中心，為客戶降低整體的複雜度。現今許多先進的企業，皆致力於尋找一套能夠超越市場上大多數產品的AI解決方案。Pure Storage不僅為我們的開發流程提供了資料存取上的高速及便利，更提供一個安全可靠的AI Data Hub。」

從資料的清理和標記，到模型的開發、訓練和生產，AI Data Hub能簡化整個AI流程的部署，而非某個單獨的階段，因此，當AI計畫從概念驗證擴大到生產環境時，就不會有失敗的風險。AI Data Hub是一套端對端解決方案，包含從資料的存取到推理，以及Kubernetes的協調，整個解決方案涵蓋了設計、開發、部署三個階段。

在第一個設計階段中，客戶可利用NVIDIA開源GPU資料科學平台RAPIDS和PureTools更快設計和探索資料；在開發階段，有了AIRI與FlashStack for AI，客戶能以更快的速度進行訓練與模型開發；在第三個部署階段，客戶將藉由NVIDIA T4 GPU，更快速的實行模型部署與推論。

Enterprise Strategy Group是一家致力於替IT市場提供分析研究、驗證及策略的公司，資深分析師Mike Leone表示：「當我們與從事AI創新的人士交談時，我們的話題會涉及整個AI流程，從基礎架構與管理，到協調、部署和生產。

然而在整個AI流程當中，卻存在著一些重大的缺口，也正因如此，大約80％的AI計畫在從試行階段移轉到生產階段時，常會面臨失敗。AI Data Hub能為Pure的客戶解決整個AI流程的問題，為客戶提供所需的工具來跳脫單純的模型訓練，且能處理任何規模的批次資料與資料串流。」

被世界上最知名的商業雜誌之一，The Silicon Review評選為2019最值得敬佩的企業前50名的Core Scientific，提供企業由Pure Storage及NVIDIA共同打造的AI及區塊鏈基礎設施即服務。

執行長Kevin Turner表示：「現代企業皆希望善用雲端，但今日市面上的公有雲並非專為AI的需求而最佳化。我們以AIRI為基礎，設計了一套專為資料密集應用程式（如AI、深度學習）而設計的雲端。由於是以AIRI為核心，因此我們的雲端能為資料科學家提供適當的工具和能力，協助他們挑戰全世界最先進的AI計畫。」

對於希望擁有AIRI系統但認為這項專案具挑戰性的客戶，可選擇具備Pure技術AI計畫支援能力的機房共置廠商來提供協助。

(工商 )